Causa Aiwanger: Mehring spricht von "schmutzigen Kampagnen"

Exklusiv Der Parlamentarische Geschäftsführer der Freien Wähler, Fabian Mehring, sagt, dass sich der "tatsächliche Verfasser" der antisemitischen Hetzschrift und Aiwanger an diesem Samstag noch äußern wollen.

Kurz nach Ende eines Treffens mit Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger hat der Parlamentarische Geschäftsführer der Partei, der schwäbische Landtagsabgeordnete Fabian Mehring, Aiwanger den Rücken gestärkt. Unserer Redaktion sagte er am frühen Samstagabend über den wegen eines antisemitischen Flugblatts unter massivem Druck stehenden bayerischen Vize-Ministerpräsidenten und Wirtschaftsminister: "Hubert Aiwanger hat heute in München gegenüber uns Vorständen seiner Regierungsfraktion sowie unseren FW-Kabinettsmitgliedern persönlich und glaubhaft versichert, nicht Urheber der widerlichen Hetzschrift zu sein, die laut Medienberichten vor über 35 Jahren auf der Schultoilette des niederbayerischen Gymnasiums aufgetaucht ist, dessen Schülersprecher Hubert war."

Die Süddeutsche Zeitung hatte zuvor in einem Bericht nahegelegt, dass Aiwanger der Verfasser gewesen sein soll. Mehring weiter: "Der tatsächliche Verfasser wird sich selbst erklären." Der FW-Politiker ergänzte: "Umso bemerkenswerter ist, welche schmutzigen Kampagnen sechs Wochen vor wichtigen Wahlen gegen uns gefahren werden, nachdem wir Freie Wähler auf der politischen Erfolgswelle schwimmen." Nach Angaben von Mehring wollen sich der Verfasser des Flugblattes und Aiwanger selbst noch an diesem Samstagabend öffentlich zu Wort melden wollen.

Dem Spiegel sagte Aiwanger am frühen Samstagabend bereits, dass er "das fragliche Papier nicht verfasst" habe und "den Inhalt als ekelhaft und menschenverachtend" erachte. Er bestätigte, dass der Verfasser ihm bekannt sei und dass dieser sich selbst erklären werde. "Weder damals noch heute war und ist es meine Art, andere Menschen zu verpfeifen." Zudem räumte er ein, dass bei ihm damals "ein oder wenige Exemplare" des antisemitischen Flugblatts "in der Schultasche gefunden" worden seien. Daraufhin sei er zum Direktor einbestellt worden. Dem Spiegel sagte er weiter: "Mir wurde mit der Polizei gedroht, wenn ich den Sachverhalt nicht aufkläre." Als Ausweg sei ihm angeboten worden, ein Referat zu halten. "Dies ging ich unter Druck ein", so Aiwanger. Ob er einzelne Exemplare weitergegeben habe, sei ihm heute nicht mehr erinnerlich.