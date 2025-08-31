Heftige Explosion in Nürnberger Wohnung

Eine heftige Explosion in einer Nürnberger Wohnung hat am Samstagabend erhebliche Schäden verursacht. Durch die Wucht der Detonation im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses wurde ein Fenster aus der Verankerung gerissen, Glasscheiben und Trümmerteile schleuderten über die Straße, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Einige Autos wurden durch Splitter leicht beschädigt.

Zahlreiche Anwohner alarmierten die Feuerwehr, nachdem der laute Knall und dichter Rauch sie aufgeschreckt hatten. Das durch die Explosion entstandene Feuer konnte von den Einsatzkräften rasch eingedämmt werden. Verletzt wurde niemand, da sich zur Zeit des Unglücks weder in der Wohnung noch auf der Straße vor dem Fenster Menschen aufhielten.

Die Kriminalpolizei und Spezialisten der Brandermittlung nahmen noch am Abend die Ermittlungen zur Ursache auf. Auch die Höhe des Schadens war zunächst unklar.