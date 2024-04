"Anzeigenhauptmeister"-Vorfall: Kaufbeurerin sammelt Spenden für Anwalt

Nachdem eine Kaufbeurerin eine Auseinandersetzung mit dem "Anzeigenhauptmeister" hatte, sammelte sie am Wochenende Geld, um sich anwaltlich beraten zu lassen.

Etwas mehr als 10.000 Euro an Spenden hat eine zweifache Mutter aus Kaufbeuren am Wochenende binnen weniger Stunden über eine Spendenseite im Internet eingesammelt, die wenige Tage zuvor eine gewisse Bekanntheit erreichte, weil sie einen Streit mit dem Internetphänomen "Anzeigenhauptmeister" hatte. Videos des Streits, bei dem der "Anzeigenhauptmeister" zu Boden ging, wurden im Netz vielfach aufgerufen.

Nach Streit mit Anzeigenhauptmeister: Anzeigen gegen Kaufbeurerin

Die Kaufbeurerin bestätigte nun, dass inzwischen zwei Anzeigen gegen sie laufen würden. Ihr sei geraten worden, nun rechtlichen Beistand einzuholen. "Da ich noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten bin und eigentlich auch immer an das Gute in den Menschen geglaubt habe, habe ich keine Rechtsschutzversicherung oder Ähnliches abgeschlossen", schrieb die Kaufbeurerin, die zudem davon berichtete, dass ihre beiden kleinen Kinder seit dem Vorfall Angst hätten.

Was genau war am Donnerstag passiert? Von der 18-jährigen Internetbekanntheit, die gerade einen Falschparker fotografierte, forderte die Kaufbeurerin, die Aufnahmen zu löschen, was dieser verweigerte. So kam es zum Streit in dessen Verlauf die Passantin nach dem Handy des Teenagers griff. Der 18-Jährige fiel zu Boden.

Die Polizei ermittelt in dieser Sache inzwischen von Amts wegen. Internet-User bezichtigten den "Anzeigenhauptmeister" in zahlreichen Kommentaren im Netz einer "Schwalbe", gegenüber unserer Redaktion sagte der 18-Jährige, die Passantin hätte ihm gegenüber "die Kontrolle verloren". Er gab an, beim Sturz eine Prellung erlitten zu haben.

Nachdem insgesamt 584 Spenden eingingen, sagte die Kaufbeurerin. "Ich bin absolut sprachlos und zutiefst dankbar."

Spendenaktion nach wenigen Stunden wieder gestoppt

Sie habe die Spendenaktion nun zunächst gestoppt und wolle abwarten, welche Kosten nun auf sie zukämen.