Wirtschaftsstandort Ingolstadt: Das sind die größten Arbeitgeber der Region

Für Deutschlands und Bayerns Wirtschaft gilt Ingolstadt seit vielen Jahren als Motor: Im Jahr 2022 war die Stadt der wirtschaftsstärkste Raum Bayerns und wies eine jährliche durchschnittliche Wirtschaftsleistung pro Kopf von 140.365 Euro auf. Eine Arbeitslosenquote von 3,4 Prozent im August 2025, im Vergleich zur bundesweiten Quote von 6,4 Prozent zeigt, dass Ingolstadt nach wie vor ein starker Standort für die Wirtschaft in Bayern ist. Den Großteil dieser Wirtschaftsleistung in der Region macht das produzierende Gewerbe aus, aber wo arbeiten die Menschen eigentlich?

Die Schwergewichte: Audi, Airbus & Co.

Die Audi AG ist mit großem Abstand der größte Arbeitgeber der Region. Der Automobilgigant hat seine Konzernzentrale und Produktionsstätte seit 75 Jahren in Ingolstadt und beschäftigt rund 40.000 Menschen. Hier werden die Modelle Q2, A3, A6 e-tron und Q6 komplett produziert. Der Plan des Vorstandes, trotz eines Umsatzes von 64,6 Milliarden Euro, 7500 Stellen in Deutschland bis 2029 abzubauen, beinhaltet eine Sicherung des Standortes Ingolstadt durch den Beginn der Produktion der Modelle Audi Q3 und E3 ab Herbst 2026.

Den zweiten Platz erlangt das Rüstungsunternehmen Airbus Defence and Space GmbH in Manching. Im Kompetenzzentrum für militärische Flugsysteme sind über 6000 Mitarbeiter und Soldaten an der Realisierung des Eurofighter-Programms und an der systemtechnischen Betreuung und Wartung von Flugzeugen der Luftwaffe, Marine und der AWACS-Flotte der NATO beteiligt. Im Jahr 2024 erzielte dieser Geschäftsbereich von Airbus einen Umsatz von 21,1 Milliarden Euro.

Bedeutende kommunale Arbeitgeber Ingolstadts

Den Rang des drittgrößten Arbeitgebers teilen sich das Klinikum und die Stadt Ingolstadt mit jeweils um die 3800 Angestellte. Das Klinikum ist das viertgrößte kommunale Krankenhaus in Bayern und behandelt jährlich mehr als 100.000 Patienten stationär und ambulant. Außerdem werden hier rund 2900 Babys im Jahr geboren. Die Stadt Ingolstadt beschäftigt ihre Mitarbeiter in den unterschiedlichsten Gebieten der Stadtverwaltung unter anderem in der Bildung, Recht, Soziales, Stadtentwicklung oder Finanzen

Der Hauptsitz der Mediamarkt-Saturn Gruppe befindet sich in Ingolstadt. Sie betreibt die Elektrofachhandelsketten Saturn und Media Markt, beschäftigt in der Region 1600 Menschen und machte im Geschäftsjahr 2023/24 einen Umsatz von 22,4 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört nach der Umstrukturierung des Metro-Konzerns zur Ceoconomy AG, welcher seit Juli 2025 vom chinesischen Handelskonzern JD.com ein Übernahmeangebot über 4 Milliarden Euro vorliegt.