Arbeitslosigkeit in Bayern gestiegen

In Bayern ist die Zahl der Arbeitslosen im Juli gestiegen.

249.104 Menschen waren demnach ohne Job - das ist ein Plus von 5142 im Vergleich zum Juni, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag bei 3,3 Prozent. Beobachtungen zeigten, dass sich die Konjunktur merklich abschwächt "und diese Entwicklung nun auch auf dem Arbeitsmarkt ankommt", sagte Klaus Beier, stellvertretender Chef der Regionaldirektion. Im Vergleich zum Juli des Vorjahres waren heuer 10.265 Menschen mehr arbeitslos gemeldet.

(dpa)