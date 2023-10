Barmer: Risikofaktoren für psychische Erkrankungen

Psychische Erkrankungen werden immer häufiger diagnostiziert. Das betrifft natürlich auch die Arbeitswelt. Doch nicht jeder und jede ist gleichermaßen gefährdet - es gibt bestimmte Risikofaktoren.

Psychische Erkrankungen bei Arbeitnehmern nehmen generell zu - doch es gibt besondere Risikofaktoren, wie die Krankenkasse Barmer ermittelt hat. Beschäftigte mit längerfristiger Tätigkeit an einem Arbeitsplatz, die länger am gleichen Wohnort leben, weisen demnach die geringsten Risiken für psychische Erkrankungen auf. Dies zeigen Ergebnisse des Barmer-Gesundheitsreports, für den die Kasse Daten ihrer Versicherten analysiert hat. Die Ergebnisse, die die Barmer an diesem Donnerstag in München vorstellen will, lagen der Deutschen Presse-Agentur vorab vor.

Beschäftigte in Arbeitnehmerüberlassung sind demnach häufiger wegen psychischer Leiden krankgeschrieben als Beschäftigte in regulärer Anstellung. Zudem ist die Quote in unbefristeten Arbeitsverhältnissen geringer als bei befristeten Anstellungen.

(dpa)