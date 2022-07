Mittleres Einkommen gestiegen

Die Arbeitnehmer in Bayern haben im vergangenen Jahr im Mittel 3663 Euro brutto erzielt.

Das bedeutet eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 91 Euro, wie die Landesdirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag bekanntgab. Bayern liegt damit über dem mittleren Einkommen für Deutschland, das die Bundesagentur für Arbeit in der Vorwoche mit 3516 Euro angegeben hatte. Vollzeitbeschäftigte Frauen verdienten im Mittel 15,9 Prozent weniger als Männer.

Das Medianeinkommen ist nicht das Durchschnittseinkommen. Es bedeutet, dass in Bayern genau die Hälfte der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten weniger als 3663 Euro verdient hat, die andere Hälfte mehr.

Die Vorbildung spielt für die Höhe der Einkommen eine entscheidende Rolle. Arbeitnehmer ohne Berufsabschluss hätten im vergangenen Jahr ein mittleres Einkommen von 2665 Euro erzielt, Beschäftigten mit anerkanntem Berufsabschluss von 3496 Euro. Bei Akademikern habe der Verdienst bei 5741 Euro gelegen.

"Die Zahlen zeigen sehr deutlich: Der Erwerb einer höheren Qualifikation zahlt sich aus", sagte der Chef der Landesdirektion, Ralph Holtzwart.

Regional wurde bayernweit am meisten in der von Universität und großen Wirtschaftsunternehmen geprägten Stadt Erlangen verdient, mit 5091 Euro im Mittel. Auf Platz kommt die Autostadt Ingolstadt mit 4966 Euro vor Stadt und Landkreis München mit 4681 und 4640 Euro. Schlusslicht in Bayern ist der Landkreis Coburg mit 2931 Euro mittlerem Entgelt.

(dpa)