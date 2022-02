Arbeitsrecht

vor 34 Min.

Bischof Meier äußert sich dazu, wie er mit Outings in der Kirche umgehen will

Plus Das Outing von mehr als hundert Mitarbeitenden der katholischen Kirche hat einiges in Bewegung gebracht. Warum der Augsburger Bischof Bertram Meier keine Selbstverpflichtungserklärung abgeben möchte.

Von Daniel Wirsching

Der Augsburger Bischof Bertram Meier wertet öffentliche Selbstverpflichtungserklärungen anderer deutscher Bischöfe zum kirchlichen Arbeitsrecht im Zuge der Aktion "#OutInChurch" als "Beiträge für eine Diskussion, die in kompetenten Gremien und in der Bischofskonferenz noch aussteht". Das erklärte ein Bistumssprecher am Dienstag auf Anfrage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen