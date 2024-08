Bei Reinigungsarbeiten ist ein Mann in Pfarrkirchen (Landkreis Rottal-Inn) rund vier Meter in die Tiefe gefallen und hat sich dabei schwer verletzt. Der 60-Jährige sei auf einer Leiter gestanden, teilte die Polizei mit. Aus bislang unklaren Gründen stürzte er dabei und prallte auf den Boden. Er wurde anschließend am Freitag in ein Krankenhaus gebracht. Es wird ermittelt.

