Acht Meter tiefer Fall bei Arbeiten – Mann schwer verletzt

Bei Arbeiten auf einem Firmengebäude ist ein Mann in Neu-Ulm rund acht Meter tief gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der 31-Jährige habe zusammen mit seinem Vater das Dach der Firma repariert, teilte die Polizei mit. Da es jedoch nicht belastbar war, hatten die beiden darauf Holzplatten verlegt. Der Mann sei dennoch aus bislang unklaren Gründen am Dienstagmorgen durch den Dachbelag aus Acrylplatten in die Firmenhalle gefallen.

Der 31-Jährige erlitt dabei mehrere Knochenbrüche und innere Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gefahren. Lebensgefahr bestand vorerst keine mehr, wie es hieß. Die Polizei ermittelt nun.