Arbeiter fällt aus Baum acht Meter tief - schwer verletzt

Bei Schnittarbeiten an einem Baum ist ein 29-Jähriger in Eltmann (Landkreis Haßberge) aus etwa acht Metern in die Tiefe gefallen - und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann bei den Arbeiten am Freitag mit Klettergeschirr und Seilen gesichert. Wieso er dann aus der Baumkrone zu Boden fiel, war bislang noch unklar.

Der 29-Jährige wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen und operiert. Lebensgefahr bestehe nicht mehr.