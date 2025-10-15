Icon Menü
Arbeitsunfall in Straubing: Metallplatte fällt auf Arbeiter und verletzt ihn tödlich

Arbeitsunfall in Straubing

Metallplatte fällt auf Arbeiter und verletzt ihn tödlich

Mit einem Kran hebt ein 48-Jähriger eine schwere Platte hoch. Dann löst sich das Stück. Die Frage nach der Ursache ist Teil der noch laufenden Ermittlungen.
Von dpa
    Der Mann erlitt tödliche Verletzungen. (Symbolbild)
    Der Mann erlitt tödliche Verletzungen. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa

    Bei einem Arbeitsunfall in Straubing in Niederbayern ist ein Arbeiter von einer 450 Kilogramm schweren Metallplatte getroffen worden. Dabei wurde der 48-Jährige tödlich verletzt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte der Arbeiter die Platte mit einem Kran angehoben. Dabei löste sich das Stück.

    Wie es zu dem Unfall kam, blieb laut Polizei zunächst unklar. Bei den Ermittlungen zur Ursache arbeitet die Kriminalpolizei Straubing mit der Berufsgenossenschaft Metall zusammen.

