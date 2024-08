Mann stirbt bei Baumfällarbeiten

Ein Mann ist in einem Wald bei Vaterstetten im Landkreis Ebersberg bei Baumfällarbeiten ums Leben gekommen. Der 56-Jährige erlag noch vor Ort am Samstagnachmittag seinen Verletzungen trotz Reanimationsversuchen durch den Rettungsdienst, wie die Polizei mitteilte. Der Mann habe am Nachmittag sein Haus verlassen, um im Wald zu arbeiten. Seine Frau konnte ihn wenig später telefonisch nicht erreichen und fuhr deshalb in den Wald, um nach ihm zu schauen. Dort habe sie den 56-Jährigen schwer verletzt neben einem frisch gefällten Baum am Boden liegen gefunden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

