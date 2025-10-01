Icon Menü
Arbeitsunfall: Mann stürzt von Gerüst und wird verletzt

Arbeitsunfall

Mann stürzt von Gerüst und wird verletzt

Ein Bauarbeiter spürt nach einem Sturz seine Beine nicht mehr. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.
Von dpa
    Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann ins Krankenhaus. (Symbolbild)
    Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

    Ein Bauarbeiter ist in Kallmünz (Landkreis Regensburg) durch eine Luke in einem Gerüst gestürzt und dabei verletzt worden. Der 48-Jährige gab nach dem Sturz am Dienstagvormittag an, seine Beine nicht mehr spüren zu können, wie die Polizei mitteilte. Er war auf einer Leiter gelandet.

    Höhenretter der Feuerwehr holten den Mann den Angaben zufolge aus dem Gefahrenbereich. Er kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus und wurde dort intensivmedizinisch behandelt. Weitere Angaben zur Schwere der Verletzungen machte die Polizei zunächst nicht. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar.

