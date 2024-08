Mann von Baggerschaufel schwer verletzt

Ein 51-Jähriger ist im schwäbischen Landkreis Donau-Ries von einer Baggerschaufel getroffen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, arbeiteten er und ein 58-Jähriger am Freitag auf einem Schulhof in Oberndorf am Lech.

Demnach hatte der 58-Jährige mit dem Arm des kleinen Baggers versehentlich die Dachplatte eines Brotbackhäuschens verrutscht. Um die Platte wieder geradezurücken, lehnte er sich aus dem Führerhaus und blieb dabei an einem Schalthebel hängen. Der Baggerarm schwenkte laut Polizei daraufhin aus und die Schaufel traf den 51-Jährigen an der Hüfte. Der Mann wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.