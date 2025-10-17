Icon Menü
Arbeitsunfall: Traktor kippt um – Mann stirbt bei Waldarbeiten

Arbeitsunfall

Traktor kippt um – Mann stirbt bei Waldarbeiten

Ein Arbeitseinsatz im Wald endet tödlich für einen 63-Jährigen. Auf dem Waldboden kommt es zu einem Unglück mit seinem Traktor.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Trotz Reanimation stirbt der 63-Jährige noch an der Unfallstelle. (Symbolbild)
    Trotz Reanimation stirbt der 63-Jährige noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Ein 63 Jahre alter Mann ist bei Waldarbeiten im Landkreis Straubing-Bogen mit seinem Traktor umgekippt und tödlich verletzt worden. Trotz Reanimationsversuchen starb er noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte.

    Nach ersten Erkenntnissen war der Mann am Donnerstag allein bei Neukirchen mit seinem Traktor bei der Arbeit. Auf abschüssigem Waldboden sei das Fahrzeug gekippt. Der 63-Jährige habe versucht, das zu verhindern und sei dabei unter das Fahrzeug geraten. Anwohner alarmierten den Notruf, sagte eine Polizeisprecherin. Kriminalpolizei und Berufsgenossenschaft untersuchen nun den Arbeitsunfall.

