So wirkt sich der Klimawandel auf die Insekten aus

Plus Seit Jahren nimmt die Zahl an Bienen, Schmetterlingen und anderen Insekten dramatisch ab. Verschärfen die steigenden Temperaturen die Lage zusätzlich?

Das Surren wird weniger. Seit Jahren. Jahrzehnten. Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten verschwinden immer mehr von der Bildfläche der Natur – Expertinnen und Experten sprechen längst vom größten Artensterben seit dem Ende der Dinosaurier. Dass das Insektensterben ungeheure Ausmaße angenommen hat, weiß auch Klaus Mandery, Artenschutzexperte beim Bund Naturschutz in Bayern, der, um die Tragödie in Zahlen zu fassen, auf die "Krefelder Studie" aus dem Jahr 2017 verweist.

"Diese Langzeitstudie über mehr als 27 Jahre zur Biomasse der flugaktiven Insekten belegte einen unglaublichen Rückgang auf ein Viertel des ursprünglichen Wertes", sagt Mandery. Das bedeutet: Allein in diesem Zeitraum ist die Zahl der Insekten um 75 Prozent gesunken. Und jetzt kommt auch noch der immer deutlicher zu spürende Klimawandel dazu. Welche Rolle werden die steigenden Temperaturen wohl spielen?