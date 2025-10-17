„Es war ein Massaker“: Erzieherinnen schildern vor Gericht, wie sie die Bluttat in Aschaffenburg erlebten

Es ist kein leichter Gang für die Betroffenen des Messerangriffs von Aschaffenburg, bei dem ein 28-jähriger Afghane ein zweijähriges Kind und einen 41-jährigen Familienvater getötet hat. An diesem Freitag, dem zweiten Tag des Sicherungsverfahrens, sagen die beiden Erzieherinnen aus, die die Kindergruppe am Tattag betreut und das Blutbad im Schöntal-Park erlebt haben. Sie wirken dabei erstaunlich gefasst.

Wie zu Beginn des Antragsverfahrens am Landgericht Aschaffenburg zeigt Enamullah O., der Beschuldigte, keine Emotionen. Mit halb offenem Mund verfolgt er nahezu regungslos die Darstellung der grausigen Details seines Tuns. Die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wirft dem 28-Jährigen, der aktuell im Bezirkskrankenhaus Lohr untergebracht ist, Mord, versuchten Mord, Totschlag, versuchten Totschlag, Bedrohung sowie Körperverletzungsdelikte vor.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der 28-Jährige die Taten aufgrund einer Schizophrenie-Erkrankung im „Zustand der Schuldunfähigkeit“ begangen hat. Ziel des Verfahrens ist es, dass er dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird.

Vorsitzender Richter dankt Zeuginnen für ihren Mut

Richter Karsten Krebs, der Vorsitzende der Großen Schwurgerichtskammer, erweist sich als sensibler Fragesteller bei der Vernehmung der 48 und 59 Jahre alten Erzieherinnen. Er wisse, so sagt er, dass es für die beiden ein „schwerer Tag“ sei, ihr Erleben der Bluttat zu schildern und dem Beschuldigten im Gerichtssaal zu begegnen. „Danke für ihren Mut“, wird Krebs die beiden Frauen nach ihrer Aussage später verabschieden.

Beide arbeiten nach monatelanger Traumatherapie mittlerweile wieder in der Kita Kindernest. Ausdrücklich würdigen die zwei Erzieherinnen das Miteinander in der Einrichtung. Der Zusammenhalt unter Beschäftigten und Eltern sei „ganz toll“, sagt die 59-Jährige. Geholfen habe ihr auch die Betreuung durch die Polizei. Es gehe ihr mittlerweile wieder „verhältnismäßig gut“.

Vor einer Großen Schwurgerichtskammer mit drei Berufsrichtern und zwei Schöffinnen unter dem Vorsitz von Karsten Krebs läuft das Sicherungsverfahren gegen den Messerangreifer von Aschaffenburg. Foto: Thomas Obermeier

An den Tag der Tag, den 22. Januar, erinnert sich die Erzieherin sehr gut. „Es war ein ganz normaler Arbeitstag, mit relativ wenigen Kindern.“ Fünf Mädchen und Buben habe sie mit ihrer Kollegin betreut. Vor dem Mittag seien sie mit den Zweijährigen im Bollerwagen ins Schöntal gegangen, um bei Sonnenschein die „Entchen“ am See und einen Pfau auf der Wiese zu beobachten.

Betreuerin: „Wir hatten Angst, fast Panik“

Plötzlich sei ihnen im Park der Afghane begegnet. Er sei auffällig „hin und her gelaufen“, habe am Handy „orientalischen Rap“ abgespielt und ihre Kollegin „regelrecht angestarrt“. Sie hätten sich sofort unwohl und bedrängt gefühlt, sagt die Betreuerin: „Wir hatten Angst, fast Panik.“

Sie hätten deshalb den Park schnell wieder verlassen wollen. „Doch plötzlich stand der Beschuldigte vor uns und zog sein Riesenmesser.“ Er habe aus dem Nichts mit großer Wucht auf den zweijährigen Bub eingestochen, schildert die 59-Jährige. Sie habe laut um Hilfe geschrien und sei auf den Täter, der es nun auf ein syrisches Mädchen abgesehen hatte, losgegangen. Der Afghane habe sie einfach umgestoßen. „Ich bin durch die Luft geflogen.“ An den Folgen des beim Sturz erlittenen Handbruchs leidet die Erzieherin noch heute.

Ihre Kollegin spricht vor Gericht von einem „Massaker“, das sie erlebten. Sie habe „große Fassungslosigkeit“ empfunden – „bis ich kapiert habe, was da passiert“. Dann habe sie versucht, die Kinder mit dem Bollerwagen in Sicherheit zu bringen. An die Bemühungen der beiden Passanten, den Afghanen zu überwältigen, hat die 48-Jährige wie ihre Kollegin keine Erinnerung.

Schwerverletzter Zeuge will nichts mehr vom Geschehen wissen

Während ein 41-jähriger Familienvater seinen Einsatz gegen den Angreifer mit dem Leben bezahlte und noch am Tatort verblutete, kam der 73-jährige Helfer mit schweren Stichverletzungen davon. Bis heute bereiten sie ihm Schmerzen. Richter Karsten Krebs lobt in der Verhandlung den „heldenhaften Einsatz“ des Zeugen.

Und er zeigt Verständnis für die Weigerung des 73-Jährigen, sich zu Details des Geschehens zu äußern. „Ich will nichts mehr davon wissen“, beschreibt er vor Gericht in stockenden Worten sein Bemühen, das Geschehen vom 22. Januar zu verdrängen. Mit seiner Frau sei er zufällig im Park unterwegs gewesen. Trotz wiederkehrender Panikattacken lehnt er eine Traumatherapie ab.

Betreuerinnen: Traumatherapie hat geholfen

Die beiden Erzieherinnen sagen, die psychologische Aufarbeitung habe ihnen geholfen, wieder im Leben und im Alltag mit den Kindern zurechtzukommen. Nur eins hätten sie sich geschworen, sagt die 48-Jährige: „Wir gehen mit den Kindern nicht mehr ins Schöntal.“

Das Verfahren wird am Landgericht Aschaffenburg am kommenden Donnerstag, 23. Oktober, fortgesetzt.