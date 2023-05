Aschaffenburg

Fliegerbombe gefunden: 1000 Anwohner betroffen

Wegen des Funds einer Fliegerbombe am Mainufer in Aschaffenburg in Unterfranken müssen am Dienstagabend rund 1000 Menschen ihr Zuhause verlassen.

Die 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg solle noch am Dienstag entschärft werden, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Zur Sicherheit der Bevölkerung soll der Bereich um den Fundort in einem Radius von 300 Metern geräumt werden. Auch Straßen würden dazu gesperrt, hieß es. Der Luftraum und die Schifffahrt seien von der Sperrung ebenfalls betroffen. Der Bereich soll großräumig umfahren werden. Für Anwohner, die keine Ausweichmöglichkeit haben, steht laut Stadt eine Schule als Unterkunft bereit. (dpa)

