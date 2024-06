Motorradfahrer kracht in Auto: Lebensgefährlich verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei Aschaffenburg in ein entgegenkommendes Auto gekracht und lebensgefährlich verletzt worden.

Der 21-Jährige war am Freitag aus zunächst unklarer Ursache am Ende einer Linkskurve mit seiner Maschine auf die Gegenspur geraten und frontal in den Wagen gefahren, wie die Polizei mitteilte. Die 30-jährige Autofahrerin kam mit leichten Verletzungen davon, der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.

(dpa)