Aschaffenburg

Prozess um tödlichen Brückensturz: Videos zeigen, wie das Opfer gequält wurde

Von dieser Brücke zwischen Wörth am Main und Erlenbach soll das Opfer gesprungen sein. Gegen den Mann, der ihn laut Anklage mutmaßlich dazu zwang, hat jetzt in Aschaffenburg der Prozess begonnen.

Plus Der Angeklagte soll mit dem Handy gefilmt haben, wie er seinen früheren Zellengenosse bei Wörth in den eiskalten Main trieb. Was vor Gericht in Aschaffenburg bekannt wurde.

Von Manfred Schweidler Artikel anhören Shape

Die erschütterndste Szene beim Auftakt des Prozesses um einen tödlichen Brückensprung am Landgericht Aschaffenburg ist ein Handy-Video. Es dauert kaum fünf Sekunden: Zitternd hängt das Opfer am Rand der Brücke bei Wörth im Landkreis Miltenberg, zwölf Meter hoch über dem eiskalten Wasser. Die Finger des 30-jährigen Mannes sind verzweifelt ans Geländer geklammert. Der Filmende zählt drohend: "Eins, zwei, drei los." Das Opfer resigniert. Lässt los. Und stürzt in den Main.

