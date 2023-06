Unbekannte beschädigen Stolpersteine mit Flüssigkeit

In Aschaffenburg haben Unbekannte mehrere sogenannte Stolpersteine beschädigt.

Der oder die Täter sollen die Steine mit einer unbekannten Flüssigkeit übergossen haben, wie eine Sprecherin der Polizei am Montag mitteilte. Die Oberfläche von sechs Steinen sei dadurch angegriffen, die Inschrift aber nicht beschädigt worden. Die Stadt Aschaffenburg prüft laut Polizei, ob noch weitere Stolpersteine betroffen sind. Die Höhe des Schadens muss noch geklärt werden. Wann die Steine beschädigt wurden, ist Teil der Ermittlungen. Die Polizei wurde darüber am vergangenen Freitag informiert.

Stolpersteine sind kleine Gedenktafeln im Boden aus Messing. Sie erinnern an das Schicksal von Menschen, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet oder vertrieben wurden. Sie werden meist vor ehemaligen Wohnhäusern von NS-Opfern verlegt und tragen als Inschrift deren Namen. Ende Mai wurde vom Künstler Gunter Demnig, der das Projekt initiiert hat, in Nürnberg der 100 000. Stolperstein verlegt. Das Projekt gilt als das größte dezentrale Mahnmal der Welt.

(dpa)