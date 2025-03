Fasten für die Seele: spiritueller Ausgleich in einer Zeit voller Krisen

Aschermittwoch, der Tag nach den Faschingstagen, läutet für viele Menschen den Beginn der Fastenzeit ein. Egal, ob Süßigkeiten, Alkohol, Fleisch oder Smartphone und Social Media – der Verzicht auf Alltägliches ist beliebt. Laut einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der Krankenversicherung DAK-Gesundheit erachten 72 Prozent der Deutschen bewussten Verzicht in der Fastenzeit als sinnvoll. Im Vergleich: In der ersten Studie 2013 lag der Wert bei rund 50 Prozent. Neben dem traditionellen Fasten steigt aber auch die Nachfrage nach religiöser oder spiritueller Besinnung. Schweigeklöster oder Meditationskurse beispielsweise helfen Menschen, dem Alltag zu entfliehen und sich selbst zu finden. Das aktuelle Weltgeschehen könnte einen Einfluss auf die Trend-Entwicklung haben, sagt Zen-Meister Hinnerk Polenski, der am Zen-Kloster in Buchenberg spirituelle Orientierung bietet.

Das Bedürfnis nach Verzicht und Entschleunigung in der Gesellschaft ist hoch. Achtsamkeitsübungen am Benediktushof in Holzkirchen bei Würzburg, Zen-Kurse im Meditationshaus St. Franziskus in Dietfurth oder Durchatmen am Zen-Kloster Buchenberg im Allgäu - wer auf der Suche nach einer Auszeit ist, wird nahezu überall fündig. Für manche fängt Besinnlichkeit mit einem Meditationskurs an, anderen gefällt der Verzicht auf Worte im Schweigeretreat. Neben den kirchlichen Angeboten sind auch spirituelle Einrichtungen beliebt.

Zen-Meister Polenski: „Fastenzeit ist eine Chance, um Energie zu finden“

„Fasten ist auch ein Reset ins Heilsame, ein Anhalten und Spüren ins eigene Leben“, sagt Hinnerk Polenski, Zen-Meister am Zen-Kloster Buchenberg. Dort gibt er seine Erfahrungen mit der jahrtausendealten asiatischen Tradition weiter. Polenski merke eine veränderte Nachfrage, auch in der Ernährung. So hätten die meisten Menschen früher ein größeres Bedürfnis nach Fett und Zucker gehabt. „Heute merke ich, dass viele keine verarbeitete Nahrung mehr wollen, sondern sich nach natürlichem und reduziertem Essen sehnen“, sagt er. Die Beobachtung mache Polenski unabhängig von der Fastenzeit, das Thema sei aber eng miteinander verknüpft. „Die Fastenzeit ist eine große Chance für Menschen, um Kraft zu tanken und Energie zu finden“, sagt er. Das bewusste Reduzieren auf das Wesentliche, helfe, sich zu spüren und seinen Körper zu stärken.

Zen-Meister Hinnerk Polenski lehrt in Seminaren in Buchenberg im Allgäu die Kunst, die eigene Kraft und damit sich selbst zu finden. Foto: Zen-Kloster Buchenberg

Dass das Bedürfnis nach einer besinnlichen Orientierung aktuell besonders gefragt sei, könne auch an der negativen Nachrichtenlage liegen, sagt Polenski.: „Ich spüre bei vielen Gästen eine Unsicherheit gegenüber der momentanen Zeit.“ Gleichzeitig sieht der Zen-Meister darin einen positiven Aspekt. Viele Menschen würden experimentierfreudiger und suchten gezielter nach Wegen, sich selbst zu begegnen.

Aktuelle Nachrichtenlage beeinflusst den Wunsch nach Halt und Orientierung

Auch Psychologin Sophie Landmann sieht eine aktuelle Reizüberflutung als einen möglichen Faktor für die Trendentwicklung. „Manche Menschen haben Angst, was als Nächstes passiert“, sagt die Münchnerin. Deshalb suchten sie Klarheit durch Kontrolle in ihrem Alltag. Zudem komme eine grundlegende Veränderung in der Gesellschaft hinzu. „Früher hatte man mehr Zeit für sich selbst“, sagt die Psychologin. Den Halt, den die Kirche früher einmal einem Großteil der Menschen gespendet habe, gebe es in dem Ausmaß nicht mehr. Deshalb suchten heute viele Menschen nach einer Alternative zum Abschalten. Entschleunigung sieht Landmann als ein entscheidendes Motiv an. „Vielen geht es darum, sich eine Pause zu verschaffen und Luft ins Leben zu lassen“, sagt sie. Meditation, Achtsamkeitsübungen und gesunde Ernährung seien mögliche Mittel, da liege das Fasten nicht weit.

Trotzdem sieht die Psychologin den Trend nicht nur positiv. Der Wunsch danach, dass es einem besser gehe, und das Bedürfnis nach Halt und Kontrolle könnten in extremen Fällen zu einer Art des Zwangs führen. Landmann, die sich unter anderem auf dem Gebiet der Essstörung spezialisiert hat, weiß, dass eine derartige Veränderung auch schieflaufen kann. Zudem merkt sie an, dass jede Person eine Verhaltensänderung selbst entscheiden solle. „Bei Kindern und Minderjährigen sollten Erwachsene aufmerksam bleiben, damit sich diese nicht gezwungen fühlen“, sagt Landmann. Grundsätzlich sehe sie aber, dass es sehr vielen Menschen guttue, langsamer und bewusster durch den Alltag zu gehen.

Neben den allgemein-spirituellen Orientierungsmöglichkeiten bleiben auch die kirchlichen Fastenprojekte verbreitet. So möchte die Diözese Eichstätt mit einer Aktion auf Instagram zu einem Perspektivwechsel einladen. Jeden Morgen soll ein Wort gepostet werden, das Leserinnen und Leser zum Innehalten und Nachdenken anregen soll. Das katholische Erzbistum Bamberg und der evangelische Kirchenkreis Bayreuth bieten in der Fastenzeit täglich geistliche Übungen per E-Mail an. Die Alltagsexerzitien, wie die Praktiken genannt werden, stehen in der diesjährigen Fastenzeit bis Ostern unter dem Motto: „Hoffnungsstark werden“.