Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Atemwegsbeschwerden und Reizhusten: 600 Menschen aus Lokalität im bayerischen Hof evakuiert

Hof

Wegen Atemwegsbeschwerden: 600 Menschen in Bayern evakuiert

In Hof klagen Gäste einer Lokalität über Atemwegsbeschwerden und Reizhusten. Ein anfänglicher Verdacht der Polizei hat sich nicht bestätigt.
Von Franziska Hubl
    • |
    • |
    • |
    Sechs Menschen wurden verletzt. Die Ursache ist bislang nicht geklärt.
    Sechs Menschen wurden verletzt. Die Ursache ist bislang nicht geklärt. Foto: Bernd Weißbrod, dpa (Symbolfoto)

    In der Nacht auf Sonntag, 12. Oktober, kam es in Hof im Nordosten von Bayern zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Gegen 22.45 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Integrierten Leitstelle aus einer Lokalität in Hof ein. Mehrere Gäste der Neunbar klagten zeitgleich über Reizhusten und Atemwegsbeschwerden.

    Da zu diesem Zeitpunkt noch unklar war, ob es zu einem Gastaustritt kam oder Pfefferspray eingesetzt wurde, wurde die Lokalität geräumt - ebenso auch die benachbarte Veranstaltung in einer über den Keller verbundenen Bürgergesellschaft.

    Hof: 600 Menschen evakuiert, sechs erleiden leichte Verletzungen

    Insgesamt wurden nach Polizeiangaben 600 Personen aus beiden Lokalitäten evakuiert und an einer Sammelstelle in der Nähe betreut. Sechs Menschen wurden leicht verletzt und ambulant behandelt.

    Bei der Evakuierung wurde die Polizei von Feuerwehr und Kräften der Stadtwerke. Diese führten zunächst Messungen durch, wobei jedoch keine erhöhte Gaskonzentration festgestellt wurde. Auch der Verdacht, dass Pfefferspray oder CS-Gas zum Einsatz kamen, wurde nicht bestätigt.

    Polizei ermittelt zur Ursache

    Nach Beendigung der Maßnahmen wurde die Neunbar geschlossen. Die Veranstaltung im benachbarten Gebäude konnte in Rücksprache mit Verantwortlichen fortgesetzt werden.

    Die Polizei ermittelt und untersucht den Vorfall in Zusammenarbeit mit Feuerwehr und Stadtwerken weiter. Die genaue Ursache bleibt vorerst ungeklärt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden