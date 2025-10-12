Wegen Atemwegsbeschwerden: 600 Menschen in Bayern evakuiert

In der Nacht auf Sonntag, 12. Oktober, kam es in Hof im Nordosten von Bayern zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Gegen 22.45 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Integrierten Leitstelle aus einer Lokalität in Hof ein. Mehrere Gäste der Neunbar klagten zeitgleich über Reizhusten und Atemwegsbeschwerden.

Da zu diesem Zeitpunkt noch unklar war, ob es zu einem Gastaustritt kam oder Pfefferspray eingesetzt wurde, wurde die Lokalität geräumt - ebenso auch die benachbarte Veranstaltung in einer über den Keller verbundenen Bürgergesellschaft.

Hof: 600 Menschen evakuiert, sechs erleiden leichte Verletzungen

Insgesamt wurden nach Polizeiangaben 600 Personen aus beiden Lokalitäten evakuiert und an einer Sammelstelle in der Nähe betreut. Sechs Menschen wurden leicht verletzt und ambulant behandelt.

Bei der Evakuierung wurde die Polizei von Feuerwehr und Kräften der Stadtwerke. Diese führten zunächst Messungen durch, wobei jedoch keine erhöhte Gaskonzentration festgestellt wurde. Auch der Verdacht, dass Pfefferspray oder CS-Gas zum Einsatz kamen, wurde nicht bestätigt.

Polizei ermittelt zur Ursache

Nach Beendigung der Maßnahmen wurde die Neunbar geschlossen. Die Veranstaltung im benachbarten Gebäude konnte in Rücksprache mit Verantwortlichen fortgesetzt werden.

Die Polizei ermittelt und untersucht den Vorfall in Zusammenarbeit mit Feuerwehr und Stadtwerken weiter. Die genaue Ursache bleibt vorerst ungeklärt.