US-Tennisprofi Fritz erster Halbfinalist in München

Taylor Fritz hat als erster Spieler das Halbfinale des ATP-Tennisturniers in München erreicht.

Der an Nummer drei gesetzte Amerikaner schlug am Freitag den Briten Jack Draper mit 4:6, 6:3, 7:6 (7:1) und steht wie schon im Vorjahr in der Vorschlussrunde der BMW Open. Nach 2:15 Stunden eines ausgeglichenen Duells verwandelte der 26-Jährige seinen ersten Matchball.

Dort könnte der Weltranglisten-15. auf Topfavorit Alexander Zverev treffen - für den deutschen Olympiasieger stand auf dem Center Court am Aumeisterweg am frühen Nachmittag das Viertelfinale gegen Cristian Garin aus Chile an.

(dpa)