Blaulicht

vor 41 Min.

Attacke in Nürnberger Parkhaus: Mann in Lebensgefahr

Die Polizei fahndet aktuell nach Tätern. Ein Mann wurde schwer verletzt in einem Parkhaus in Nürnberg gefunden.

Die Polizei fand am Mittwochabend einen schwer verletzten Mann in einem Nürnberger Parkhaus. Er schwebt in Lebensgefahr. Nach möglichen Tätern wird gefahndet.

Von Bianca Dimarsico