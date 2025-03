„Viele Kollegen, die sich Sorgen machen“: Ein Besuch am Werkstor von Audi

Am Ende der Nacht, als sich der dämmrige Himmel in ein wässriges Tintenblau färbt, rotieren die Drehkreuze in einem Zug. Tor 10, Ingolstadt, Ettinger Straße, kurz nach halb sechs, kurz vor Schichtwechsel bei Audi.

Stephanie Sartor Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Audi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krise Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis