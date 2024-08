Hubschrauber stürzt ab - zwei Verletzte

Beim Absturz eines Hubschraubers in Niederbayern sind sowohl der Pilot als auch der Copilot verletzt worden. Der Helikopter sei Zeugen zufolge über einem Acker zunächst 15 Meter über dem Boden geflogen, dann abgesackt und habe sich schließlich auf dem Boden überschlagen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern. Bei dem Unfall am Abend in Straßkirchen im Landkreis Straubing seien die beiden Verunglückten mittelschwer verletzt worden. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Es habe sich um einen Leichthubschrauber gehandelt.