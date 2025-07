Spannungsüberschlag - 16-Jähriger schwebt in Lebensgefahr

Ein 16-Jähriger schwebt nach einem Spannungsüberschlag am Alten Lokschuppen in Aschaffenburg in Lebensgefahr. Das teilte die Bundespolizei auf Anfrage mit. Eine Gruppe Kinder habe dort gespielt, dabei sei ein Ball verloren gegangen. Der 16-Jährige sei auf einen Güterzug geklettert - dabei sei es zum Spannungsüberschlag gekommen.

Durch die Oberleitung seien etwa 15.000 Volt geflossen, hieß es weiter - der Jugendliche müsse die Leitung nicht einmal berührt haben. Demnach hätte Nähe zu der Leitung bereits ausgereicht. Der 16-Jährige kam in ein Krankenhaus.