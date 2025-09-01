Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Auf Werkstatt-Gelände: Mann wird bei Reparatur unter Radlader begraben und stirbt

Auf Werkstatt-Gelände

Mann wird bei Reparatur unter Radlader begraben und stirbt

Ein 61-Jähriger bockt einen Radlader in seiner Werkstatt auf, er will ihn reparieren.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Bekannte des Mannes alarmierten die Rettungskräfte, der 61-Jährige starb aber noch am Unfallort. (Symbolbild)
    Bekannte des Mannes alarmierten die Rettungskräfte, der 61-Jährige starb aber noch am Unfallort. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

    Ein Mann ist bei der Reparatur eines Radladers unter dem Fahrzeug begraben worden und gestorben. Der 61-Jährige habe den Lader nach ersten Erkenntnissen über einer Grube aufgebockt, um die Arbeiten in seiner Werkstatt zu verrichten, teilte die Polizei mit. Dabei habe sich das Fahrzeug gelöst und sei auf den Mann gefallen.

    Der 61-Jähriger sei noch am Unfallort an seinen Verletzungen gestorben, teilte die Polizei mit. Bekannte des Mannes hätten die Rettungskräfte alarmiert.

    Warum sich der Radlader am vergangenen Freitag löste, blieb zunächst unklar. Die Kripo Deggendorf ermittele den Hergang des Unfalls. Hinweise, dass Dritte verantwortlich sein könnten, gab es demnach zunächst nicht.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden