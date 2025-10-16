Icon Menü
Auf Zebrastreifen: Fußgänger von Schulbus erfasst – Kinder werden Zeugen

Der Bus trifft den Mann, verletzt ihn schwer und zieht ihn ein Stück mit. Während des Unfalls sind mehrere Schüler an Bord.
Von dpa
    Foto: Stefan Puchner/dpa

    Ein Fußgänger ist in Pfarrkirchen (Landkreis Rottal-Inn) von einem Schulbus erfasst und schwer verletzt worden. Der 58-jährige Busfahrer soll laut Polizei den Mann an einem Kreisverkehr übersehen haben. Als er vom Bus getroffen wurde, war der 52-Jährige demnach gerade dabei, einen Zebrastreifen zu überqueren. Der Passant stürzte zu Boden und wurde ein kurzes Stück mitgezogen. Mit einer schweren Verletzung am Bein kam der Mann in ein Krankenhaus.

    Während des Unfalls befanden sich den Angaben nach mehrere Schüler im Bus. Ihnen wurde im Nachgang eine psychologische Betreuung angeboten. Verletzt wurde keines der Kinder.

