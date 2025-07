Sperrung aufgehoben: Züge von München fahren jetzt wieder ins Oberland

Ende Juni musste die Deutsche Bahn die Bahnstrecke zwischen München und Holzkirchen wegen Weichenschäden sperren. Das sorgte für Frust bei Pendlern und Schülern. Ab dieser Woche sollen die Züge nun aber wieder durchgängig fahren. Geplant ist, dass die S-Bahn München auf der S3 ab Donnerstagnachmittag wieder regulär nach Holzkirchen fährt.

„Die DB InfraGO schließt am kommenden Donnerstag die Weichenreparaturen am Bahnhof Deisenhofen vollständig ab. Damit kann die komplette Bahnstrecke zwischen Giesing und Holzkirchen für den Zugverkehr freigegeben werden“, teilte die DB mit.

Die Bayerische Regiobahn (BRB) fährt laut Mitteilung ebenfalls am Donnerstagnachmittag wieder einzelne Züge von München ins Oberland und Mangfalltal. Zusätzlich gelte für Donnerstag noch das SEV-Konzept der Regiobahn. Seit dem 10. Juli fährt die Linie S3 bereits zwischen Giesing und Deisenhofen.

Bis Donnerstag verkehren die S-Bahn und die BRB demnach noch nach dem aktuellen Ersatzkonzept. Es ist ein Ersatzverkehr mit Bussen im 20-Minuten-Takt zwischen Deisenhofen und Holzkirchen mit Halt an allen Stationen eingerichtet. Zwischen 6 und 20 Uhr wird ein Ersatzverkehr im 10-Minuten-Takt angeboten. Weitere Informationen hierzu finden Reisende unter www.s-bahn-muenchen.de/aktuell und unter www.brb.de.

Regulärer Betrieb: Ab Ende dieser Woche sollen die Bahnen wieder normal fahren

Ab Freitag ist die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben wieder mit dem vollen Zugangebot dabei. Laut der BRB sei es trotz der Freigabe am Donnerstag „nicht möglich, von einer Minute auf die andere in den Normalbetrieb überzugehen, vielmehr müssen Fahrzeuge und Personal erst zu ihren Einsatzorten kommen – eine große logistische Herausforderung.“ Aus diesem Grund könnten demnach zunächst am Donnerstag nur einzelne Verbindungen angeboten werden und ab Freitag Regelbetrieb.

Die kurzfristige Streckensperrung ab dem 27. Juni wegen schadhafter Schwellen an mehreren Weichen hatte für viel Frust und Ärger bei betroffenen Fahrgästen gesorgt. Nun seien alle beschädigten Weichen in Unterhaching temporär ausgetauscht und vorübergehend gerade Schienen eingesetzt worden, so die DB.