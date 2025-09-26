Bayernweiter Englisch-Test abgesagt, weil Aufgaben durchgesickert sind

Das Kultusministerium sagt einen bayernweiten Jahrgangsstufentest im Fach Englisch ab, weil die Aufgaben zuvor an einer Schule versehentlich bekannt geworden seien. Geplant war, dass die rund 30.000 Zehntklässler an den Gymnasien im Freistaat am kommenden Montag diesen Test schreiben. Zuerst hat die Mediengruppe Bayern, zu der die Passauer Neue Presse, die Mittelbayerische Zeitung und der Donaukurier gehören, über die Absage berichtet.

An welcher Schule die Aufgaben durchgesickert sind sagt das Kultusministerium nicht

Die Aufgaben für den Jahrgangsstufentest sind bayernweit dieselben, berichtet der Bayerische Rundfunk, deswegen wurde nach dem Leak der Test für alle abgesagt. „Dadurch war Gleichbehandlung nicht mehr gewährleistet“, wird ein Sprecher des Kultusministeriums vom BR zitiert. Nachgeholt werden soll der Test nicht. Wie die Aufgaben bekannt geworden sind und an welcher Schule das passiert ist, sagte der Sprecher laut dem Bericht nicht.