Aufgaben durchgesickert: Englischtest für 30.000 Schüler in Bayern abgesagt

Bayern

Bayernweiter Englisch-Test abgesagt, weil Aufgaben durchgesickert sind

30.000 Gymnasiasten hätten am Montag den Test schreiben sollen. Laut Kultusministerium sind an einer Schule die Aufgaben bekannt geworden.
Von Quirin Hönig
    Eigentlich sollten alle Zehntklässler an den Gymnasien in Bayern einen Englischtest schreiben.
    Foto: Armin Weigel, dpa (Symbolbild)

    Das Kultusministerium sagt einen bayernweiten Jahrgangsstufentest im Fach Englisch ab, weil die Aufgaben zuvor an einer Schule versehentlich bekannt geworden seien. Geplant war, dass die rund 30.000 Zehntklässler an den Gymnasien im Freistaat am kommenden Montag diesen Test schreiben. Zuerst hat die Mediengruppe Bayern, zu der die Passauer Neue Presse, die Mittelbayerische Zeitung und der Donaukurier gehören, über die Absage berichtet.

    An welcher Schule die Aufgaben durchgesickert sind sagt das Kultusministerium nicht

    Die Aufgaben für den Jahrgangsstufentest sind bayernweit dieselben, berichtet der Bayerische Rundfunk, deswegen wurde nach dem Leak der Test für alle abgesagt. „Dadurch war Gleichbehandlung nicht mehr gewährleistet“, wird ein Sprecher des Kultusministeriums vom BR zitiert. Nachgeholt werden soll der Test nicht. Wie die Aufgaben bekannt geworden sind und an welcher Schule das passiert ist, sagte der Sprecher laut dem Bericht nicht.

