Bayernweiter Englisch-Test abgesagt, weil Aufgaben durchgesickert sind

Das Kultusministerium sagt einen bayernweiten Jahrgangsstufentest im Fach Englisch ab, weil die Aufgaben zuvor an einer Schule versehentlich bekannt geworden sind. Das bestätigte ein Sprecher des Ministeriums auf Nachfrage unserer Redaktion. Geplant war ursprünglich, dass die rund 30.000 Zehntklässlerinnen und Zehntklässler an den Gymnasien im Freistaat am kommenden Montag den Test schreiben. Zuerst hatten die Zeitungen der Mediengruppe Bayern über die Absage berichtet.

Jahrgangsstufentest in Bayern durchgesickert: „Verkettung unglücklicher Ereignisse“

Wie und an welcher Schule die Tests öffentlich wurden, will das Kultusministerium nicht preisgeben. Es sei ein Versehen gewesen, eine „Verkettung unglücklicher Ereignisse“, so der Sprecher. Da die Aufgaben für den Jahrgangsstufentest bayernweit dieselben sind, „war die Gleichbehandlung nicht mehr gewährleistet“. Deshalb entfällt der Test für alle zehnten Klassen im Freistaat. Eine andere Möglichkeit hatte man offenbar nicht gesehen. Man habe keinen Präzedenz- oder Vergleichsfall aus der Vergangenheit in dieser Form gefunden.

Der Test wird laut Kultusministerium auch nicht nachgeholt, was aber nicht als schwerwiegend eingeschätzt wird. „Es ist blöd gelaufen, aber ganz sicher kein Beinbruch“, erklärte der Ministeriumssprecher dazu. Die Schulen könnten den Jahrgangsstufentest zwar als kleinen Leistungsnachweis werten, müssten das aber ohnehin nicht.

„Kein Beinbruch“: Vergleichstest in Englisch wird nicht nachgeholt

Die Jahrgangsstufentests dienen in Bayern normalerweise als „Mittel der Qualitätssicherung“ und als Orientierungshilfe für Lehrkräfte, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler, wie das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München in seinen Infomaterialien erklärt. Außerdem sollen darin aktuelle Entwicklungen im Bildungsbereich widergespiegelt werden. Die Auswertung der Tests ermögliche eine Analyse der Stärken und Schwächen von Schülerinnen und Schülern im bayernweiten Vergleich. Sie sollen demnach aber nicht dazu dienen, ein „Ranking“ zu erstellen, sondern die Leistungen der Jugendlichen nachhaltig und individuell fördern zu können. So soll es Lehrkräften durch die Ergebnisse ermöglicht werden, mit ihren Klassen offen über Stärken oder gegebenenfalls erforderlichen Handlungsbedarf zu sprechen und Eltern professionell zu beraten.