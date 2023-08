Blöde Werbung, gute Werbung: Ärger um ein Plakat am Stuttgarter Flughafen

Am Stuttgarter Flughafen wirbt ein Plakat für den Job des Lehrers, das viele so gar nicht lustig finden. Aufmerksamkeit hat es trotzdem erzeugt.

Wer in diesen Ferientagen auf dem Flughafen Stuttgart ankommt, dem knallt ein großes Plakat mit seltsamen Botschaften entgegen: Erstens: „HURRAAA!“. Zweitens: „Gerade gelandet und keinen Bock auf Arbeit morgen?“. Drittens: „Mach was dir Spaß macht und werde Lehrer*in.“ Wer noch ein bisserl genauer hinschaut, der stellt fest, dass hier tatsächlich das Land Baden-Württemberg um Quereinsteiger in den Lehrerberuf wirbt. Und wer dann noch weiß, wie empfindlich Lehrerinnen und Lehrer auf den unausrottbaren Spott über ihre besonderen Arbeitszeiten reagieren, der kann sich vorstellen, was da im Ländle los ist: ein handfester Skandal!

Der Ärger brach wie ein Sturm über Kultusministerin Theresa Schopper herein. Die Grünen-Politikerin, die bis 2013 Landeschefin ihrer Partei in Bayern war, wurde mit Kritik über die implizite Botschaft des Plakats überschüttet. Die Sprüche wurden als „Blödheit“ und „Niveaulosigkeit“ abgekanzelt. Das Plakat schüre schlimme Vorurteile. Zu suggerieren, Lehrkräfte seien faul, sei eine „Beleidigung“ und eine „Geringschätzung“ ihrer schwierigen Arbeit.

Es ist also wie so oft: Eine Werbung kann blöd, aber dennoch wirkungsvoll sein

Fast untergegangen aber wäre in all der Aufregung, dass die Kampagne auf der Website, auf die das Plakat verweist, dann doch mit großer Ernsthaftigkeit daherkommt. Dort wird nicht mit einem Kein-Bock-auf-Arbeit-Slogan geworben, sondern mit „Lust auf Veränderung?“ Der Lehrerberuf wird als verantwortungs- und anspruchsvolle Tätigkeit beschrieben. Und ganz nebenbei wurde auch noch bekannt, dass die Kampagne wirkt. Die Zahl der Bewerber und Quereinsteiger geht nach oben. Es ist also wie so oft: Eine Werbung kann blöd, aber dennoch wirkungsvoll sein.

