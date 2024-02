Der Meterstab ist eine bayerische Erfindung. Und mittlerweile ein Politikum.

Zeit für eine Ode ans Ordinäre. Ans Gewöhnliche, Zweite-Reihe-Zeugs, an ein Ding, dessen Charme in dessen Schlichtheit liegt und – das ist in der Tat maßgeblich – in einer unentwegten Unfehlbarkeit. Und an etwas, mit dem Bayern tatsächlich Geschichte geschrieben hat.

Der Meterstab also. Erfunden von Anton Ulrich. Findiger Oberpfälzer. Vorgestellt auf der Weltausstellung in Paris 1898. Und seither nicht mehr wegzudenken aus Werkzeugkisten, kruschtligen Kellerabteilen, verwahrlosten Vitrinenschubladen. Zwei Meter Beständigkeit. Zuverlässigkeit. Geradlinigkeit. Könnte so fast auf einem Wahl-Plakat der Konservativen stehen. Aber der Zollstock ein Politikum? Das ist dann vielleicht doch ein bisschen vermessen.

Markus-Söder-Meterstab im CSU-Fan-Shop

Sieht man bei der CSU offenbar anders. Im Fan-Shop der Partei wird tatsächlich ein Meterstab "Markus Söder" angeboten. Für 6,59. Zuzüglich Versand. Gehalten – natürlich – in den bayerischen Landesfarben. Also: Weißes Werkzeug, blauer Söder-Schriftzug. "Egal, ob Handwerker oder nicht. Diesen Meterstab will jeder haben", so wird das Ministerpräsidenten-Maß online angepriesen. Wen's interessiert: Lieferzeit eine Woche.

Dass dereinst der bayerische Landesvater auf seiner Erfindung prangen und von seiner Partei quasi als das Maß der Dinge beworben würde, das hatte Anton Ulrich damals sicher nicht geahnt. 30 Jahre lang hat er an der besonderen Gelenk-Konstruktion getüftelt. Mit dem Ziel, etwas herzustellen, das gerade bleibt und sich bei der Arbeit nicht verbiegt. Und das sollte auch das Maß der Dinge für Politiker sein.

