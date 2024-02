Die künstliche Intelligenz in der bayerischen Volksseele

Bayern denkt mal wieder groß und plant die Konkurrenz für ChatGPT.

Wenn das Leben mal wieder mühsam ist, hilft es ungemein, den Blick in eine rosigere Zukunft zu richten. Der schlichte Arbeitnehmer, der unter den Zumutungen einer 38,5-Stunden-Woche stöhnt, denkt dann an den nächsten Urlaub. Das geht bei einem verantwortungsvollen bayerischen Politiker natürlich nicht. Dafür hat dieser ein paar schöne Großprojekte, auf die er sich so richtig freuen kann. Transrapid, Fusionsreaktor oder Bayerns Beitrag zur Raumfahrt: Was soll man sich da noch über ein paar Windräder grämen? Schon Ludwig II. hat es vorgemacht: Wer richtig groß denkt, wird am Ende weltberühmt.

In Nürnberg soll ein eigenes Bayern-GPT entstehen

So wie ChatGPT, das mit künstlicher Intelligenz gesegnete Programm aus Kalifornien, mit dem sich über Gott und die Welt plaudern lässt. Weil das Wesen der Bayern aber vielschichtig ist, gibt ChatGPT im Dialog über Land und Leute nicht immer die richtige Antwort. Das soll sich nun ändern. Der Freistaat möchte eine eigene Lösung. In Nürnberg soll ein eigenes Bayern-GPT entstehen, das dann souverän zwischen den verschiedenen Befindlichkeiten von Unterfranken und Oberbayern, Schwaben und Oberpfälzern navigiert sowie alle Begriffe der 60 verschiedenen Mundarten parat hat – von Opfelsoft bis Zenzi sozusagen.

Kurz: Die künstliche Intelligenz ist kurz davor, integraler Bestandteil der bayerischen Volksseele zu werden. Dort wird sie dann Platz nehmen neben dem gesunden Menschenverstand, um gemeinsam auf die himmlischen Ratschläge zu warten.

Lesen Sie dazu auch