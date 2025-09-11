Frau stoppt betrunkenen Vater vor Fahrt mit Kindern

Eine Frau hat in der Oberpfalz eine Trunkenheitsfahrt von einem Vater mit seinen zwei Kindern verhindert. Die Frau bemerkte den 44-Jährigen beim Bezahlen eines Parktickets, wie die Polizei mitteilte. Da der Vater am Mittwochabend in Amberg zu betrunken war, um das Ticket zu bezahlen, bot die Frau an, ein Taxi zu rufen. Dies lehnte der 44-Jährige ab.

Aus Sorge um die beiden Kinder rief die Zeugin die Polizei. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Vater schwankend an dem Kassenhäuschen. Sie nahmen ihm die Autoschlüssel daraufhin ab. Dabei leistete der 44-Jährige Widerstand und die Beamten brachten ihn zu Boden und anschließend auf die Wache. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Die Kinder wurden der Mutter übergeben.