Auftakt am 9. August Endspurt beim Aufbau des Gäubodenvolksfestes

Es gilt nach der Wiesn als das zweitgrößte Volksfest in Bayern: das Gäubodenvolksfest in Straubing. In der 50.000-Einwohner-Stadt laufen die letzten Vorbereitungen für das Spektakel.