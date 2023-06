Augsburg

15:36 Uhr

24-Jähriger entsorgt Zigarette in Streifenwagen

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand.

Ein 24-Jähriger hat in Augsburg seine Zigarette statt in einem Mülleimer in einem Streifenwagen entsorgt.

Am Mittwoch schnipste er seine glühende Zigarette durch das geöffnete Fenster eines Polizeiautos, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Die Zigarette landete auf dem Schoß eines Polizisten, der sie umgehend entfernte. Er wurde nicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen den 24-Jährigen. Mitteilung (dpa)

