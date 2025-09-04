Icon Menü
Augsburg: A8 bei Augsburg kurzzeitig gesperrt: Unfall auf Autobahnauffahrt

Augsburg

A8 bei Augsburg kurzzeitig gesperrt: Unfall auf Autobahnauffahrt

Nach einem Unfall auf der B17 bei Augsburg war die Autobahn A8 in Richtung München kurzzeitig gesperrt.
Von Quirin Hönig
    Derzeit ist die A8 wegen eines Unfalls gesperrt.
    Foto: Stefan Puchner, dpa

    Wegen eines Unfalls auf der B17 war am Donnerstagabend ein Abschnitt der A8 in Fahrtrichtung München kurzzeitig gesperrt. Aufgrund des Unwetters ist ein Fahrzeug auf der B17 zwischen Augsburg-West und Autobahnauffahrt Augsburg-West in die Leitplanke gekommen, teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West auf Anfrage unserer Redaktion mit. Das Fahrzeug sei jedoch weitergefahren und in einem Kurvenbereich zum Stehen gekommen. Während des Einsatzes war auch die Autobahn A8 in Fahrtrichtung München zwischen Neusäß und Augsburg-West gesperrt worden. Die Unfallstelle ist inzwischen geräumt. Es wurde niemand verletzt.

