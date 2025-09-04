A8 bei Augsburg kurzzeitig gesperrt: Unfall auf Autobahnauffahrt

Wegen eines Unfalls auf der B17 war am Donnerstagabend ein Abschnitt der A8 in Fahrtrichtung München kurzzeitig gesperrt. Aufgrund des Unwetters ist ein Fahrzeug auf der B17 zwischen Augsburg-West und Autobahnauffahrt Augsburg-West in die Leitplanke gekommen, teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West auf Anfrage unserer Redaktion mit. Das Fahrzeug sei jedoch weitergefahren und in einem Kurvenbereich zum Stehen gekommen. Während des Einsatzes war auch die Autobahn A8 in Fahrtrichtung München zwischen Neusäß und Augsburg-West gesperrt worden. Die Unfallstelle ist inzwischen geräumt. Es wurde niemand verletzt.

