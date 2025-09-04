Icon Menü
Augsburg: A8 bei Ausburg gesperrt: Unfall auf Autobahnauffahrt

Augsburg

A8 bei Ausburg gesperrt: Unfall auf Autobahnauffahrt

Nach einem Unfall auf der B17 bei Augsburg ist die Autobahn A8 in Richtung München gesperrt.
Von Quirin Hönig
    Derzeit ist die A8 wegen eines Unfalls gesperrt.
    Derzeit ist die A8 wegen eines Unfalls gesperrt. Foto: Stefan Puchner, dpa

    Wegen eines Unfalls auf der B17 ist derzeit ein Abschnitt der A8 in Fahrtrichtung München gesperrt. Laut dem Portal bayerinfo.de ereignete sich auf der B17 bei Gersthofen in Fahrtrichtung Augsburg zwischen Augsburg-West und Auffahrt Augsburg-West ein Unfall. Dieser betrifft offenbar auch die Autobahn A8 in Fahrtrichtung München, hier wurde die Fahrbahn zwischen Neusäß und Augsburg-West gesperrt.

    Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald neue Informationen vorliegen.

