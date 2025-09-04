A8 bei Ausburg gesperrt: Unfall auf Autobahnauffahrt

Wegen eines Unfalls auf der B17 ist derzeit ein Abschnitt der A8 in Fahrtrichtung München gesperrt. Laut dem Portal bayerinfo.de ereignete sich auf der B17 bei Gersthofen in Fahrtrichtung Augsburg zwischen Augsburg-West und Auffahrt Augsburg-West ein Unfall. Dieser betrifft offenbar auch die Autobahn A8 in Fahrtrichtung München, hier wurde die Fahrbahn zwischen Neusäß und Augsburg-West gesperrt.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald neue Informationen vorliegen.