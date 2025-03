Angriff im Bordell: 76-Jähriger schlägt Mitarbeiterin

Ein 76-Jähriger hat nach Polizeiangaben in Schwaben eine Bordell-Mitarbeiterin angegriffen, geschlagen und Wäsche angezündet. Am Samstag sei es in einem Bordell in Augsburg wohl zu einem Streit zwischen dem 76 Jahre alten Kunden und der Mitarbeiterin gekommen, berichtete ein Polizeisprecher. Genaue Hintergründe hierzu waren demnach nicht bekannt. Durch den Angriff des Mannes wurde die Mitarbeiterin leicht verletzt.

Nachdem der Mann die Wäschestücke angezündet hatte, flüchtete er. Ein größeres Feuer entstand laut einem Sprecher nicht, die Flammen wurden schnell gelöscht. Zeugen verständigten die Polizei. Der 76-Jährige sei nach einer Fahndung später im nahen Umfeld des Bordells gefunden und festgenommen worden. Den Angaben nach brachten die Beamten den Mann in den Arrest. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und schwerer Brandstiftung.