Augsburg

vor 20 Min.

Augsburgerin fährt mit fast 100 Jahren noch jeden Tag Fahrrad

Plus Die 99-jährige Augsburgerin Centa Weith fährt immer noch jeden Tag Fahrrad. Über ihre Leidenschaft und ihre Fitness. Das Geheimnis einer fast 100-Jährigen.

Von Viktoria Gerg

Das Tiefgaragentor eines Wohnhauses in Augsburg öffnet sich. Ein E-Trike, ein elektrisches Fahrrad mit drei Rädern rollt heraus. Darauf eine ältere Dame mit silbergrauem Helm. Die Sonne strahlt an diesem Tag genau so sehr, wie das Lächeln von Centa Weith. Der Grund ist eine kleine Fahrradtour. Das besondere daran: Die Augsburgerin steht kurz vor ihrem 100. Geburtstag. Und das körperlich und geistig fit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen