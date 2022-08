Betrunkener will Polizeifahrrad von Revier stehlen

Ein betrunkener Mann ist in Augsburg beim Versuch gescheitert, ein Polizeifahrrad von einem Revier zu stehlen.

Der 41-Jährige habe bei den Beamten eigentlich einen gestohlenen Geldbeutel abholen wollen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nachdem ihm die Polizisten am Freitag sagten, dass die Geldbörse bei einer anderen Dienststelle liege, machte sich der Mann demnach aber an einem Dienstrad der Beamten zu schaffen. Die Ermittler bemerkten den Diebstahlversuch und brachten den Betrunkenen in die Arrestzelle. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Diebstahls rechnen.

(dpa)