Feuer auf Firmengelände in Pfersee

Am späten Montagabend hat es in Augsburg in einem Gebäude in der Zweibrückenstraße im Stadtteil Pfersee gebrannt. Das bestätigte die Polizei gegenüber unserer Redaktion. Demnach brach das Feuer in einem leerstehenden Firmengebäude aus. Gegen 22 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über den Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand kein Gebäudeschaden. Die Brandursache wird derzeit noch geklärt.

Am Montagnachmittag hatte es bereits in der Ganghoferstraße ebenfalls in Pfersee gebrannt.