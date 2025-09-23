Icon Menü
Augsburg: Brand auf Firmengelände in Pfersee

Augsburg

Feuer auf Firmengelände in Pfersee

In der Zweibrückenstraße in Augsburg hat es am Montagabend in einem leerstehenden Firmengebäude gebrannt. Die Ursache ist noch unklar.
Von Viola Koegst
    • |
    • |
    • |
    In der Nacht hat es in Pfersee gebrannt.
    In der Nacht hat es in Pfersee gebrannt. Foto: Philipp von Ditfurth, dpa (Symbolbild)

    Am späten Montagabend hat es in Augsburg in einem Gebäude in der Zweibrückenstraße im Stadtteil Pfersee gebrannt. Das bestätigte die Polizei gegenüber unserer Redaktion. Demnach brach das Feuer in einem leerstehenden Firmengebäude aus. Gegen 22 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über den Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand kein Gebäudeschaden. Die Brandursache wird derzeit noch geklärt.

    Am Montagnachmittag hatte es bereits in der Ganghoferstraße ebenfalls in Pfersee gebrannt.

