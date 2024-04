Dampfstrahler wird am Bahnhof von ICE mitgeschleift

Am Augsburger Hauptbahnhof ist am Wochenende ein Dampfstrahler von einem ICE mitgeschleift worden.

Dadurch habe sich das Benzin aus dem Tank des Reinigungsgeräts am Samstag auf dem Bahnsteig verteilt, hieß es am Montag in einer Mitteilung Bundespolizei. Verletzte gab es keine.

Ein Bahnmitarbeiter hatte demnach am Bahnsteig Reinigungsarbeiten durchgeführt. Dabei habe er nicht bemerkt, dass der Schlauch des Dampfstrahlers in den Gleisen hing. Der Schlauch verfing sich den Angaben nach daraufhin im Drehgestell eines einfahrenden Zuges, wodurch das Gerät etwa 25 Meter über den Bahnsteig mitgeschleift wurde. Der ICE konnte seine Fahrt nach etwa 50 Minuten fortsetzen, wie es weiter hieß. Ob es sich bei dem Vorfall um einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr handelte, werde ermittelt.

(dpa)