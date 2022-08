Das geht unter die Haut: Ein Tätowierer erzählt

Jeder fünfte Erwachsene in Deutschland trägt heute ein Tattoo. Ekkehard Mittelstaedt ist sein den 80ern Tätowierer. Ein Treffen in seinem Studio.

Orange, Banane, Schweinebauch. Darüber führt der Weg zur Perfektion. Bevor Ekkehard Mittelstaedt sein erstes Tattoo stach, hatte er jahrelang an Lebensmitteln geübt. Dann kam die Übungshaut, ein Stück von der Größe eines DIN-A5-Blatts ist im Netz für aktuell gut einen Euro zu haben. Es war Körpermalerei auf Kunststoff. Dann kam der Tag, das erste Mal auf einem lebenden Menschen. „Ich war schweißnass, ich war komplett fertig“, sagt der Tätowierer. In den 80ern sei das gewesen, nur „ein ganz kleines Minitribal“, vier Zentimeter groß.