Augsburg

vor 38 Min.

Dauerregen in den Mittelgebirgen: Hochwassergefahr steigen

In Bayern erhöht sich in den Mittelgebirgen in den kommenden Tagen die Hochwassergefahr.

Das teilte das Landesamt für Umwelt am Montag in Augsburg mit. Von Dienstag an rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor allem in den Mittelgebirgen mit ergiebigem Dauerregen - besonders im Bereich Rhön, Frankenwald, Fichtelgebirge und Bayerwald. In Ostbayern kann es bis Dienstagnachmittag teils kräftig schneien. Die Wasserstände in den Einzugsgebieten von Naab, Regen, der Fränkischen Saale, der Tauber, des Oberen Main und der Regnitzzuflüsse dürften ansteigen. Hochwasser-Infos (dpa)

