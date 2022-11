Augsburg

06:00 Uhr

Die Neubau-Pläne für die Uniklinik stoßen auf breite Zustimmung

Plus Nachdem CSU-Wissenschaftsminister Blume das Vorhaben öffentlich gemacht hat, gibt es viele positive Reaktionen. Warum kleinere Kliniken keine Konkurrenz fürchten.

Die Pläne des Freistaats Bayern, das in die Jahre gekommene Universitätsklinikum Augsburg neu zu bauen, haben für zahlreiche Reaktionen gesorgt – die parteiübergreifend überwiegend positiv ausfielen. So sagte die SPD-Landtagsabgeordnete Simone Strohmayr, sie begrüße das Vorhaben der Staatsregierung, „auch wenn die Kehrtwende überraschend kommt“. Sie habe sich seit fast einem Jahr für einen Neubau eingesetzt, weil nur so dem Bedürfnis der Patientinnen und Patienten sowie des Klinikpersonals Rechnung getragen werden könne.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen